Perché Maurizio Landini è un nemico per il M5s di Di Maio

IL M5S VEDE LA CGIL COME UN AVVERSARIO

Sempre nella stessa trasmissione un servizio denunciava che a un Caf della Cgil di Palermo (in realtà gestito dalla Camera del lavoro) un addetto spiegava come aggirare i paletti del reddito di cittadinanza e il vicepremier ha subito annunciato in un video di Facebook un esposto alla Guardia di Finanza e richiamato l'organizzazione dei lavoratori: «Faccia degli accertamenti sul dipendente dal caf di Palermo che è stato scoperto a fare il furbetto». Per la cronaca le fiamme gialle si sono subito presentate sul posto. Racconta Michele De Palma, membro della segreteria della Fiom e molto vicino a Landini: «Viviamo una strana contraddizione: io come altri compagni della Cgil abbiamo spesso incontri con esponenti del Movimento o con le loro rappresentanza parlamentari. Molte volte ci troviamo anche d'accordo su molte tematiche. Poi quando chiediamo al ministro dello Sviluppo Di Maio un tavolo per parlare del futuro degli stabilimenti di FiatChrysler in Italia, neanche ci rispondono». Dal fronte pentastellato fanno capire di vedere in questa fase la Cgil come un avversario, a maggior ragione dopo l'elezione di Landini, che dal punto di vista mediatico non è meno populista di Di Maio & Co. Senza contare che il M5s aspetta di capire se davvero il neosegretario sarà in grado di imprimere una vera sterzata in Corso d'Italia. I grillini temono che, almeno per i prossimi mesi, possa essere stritolato da una segreteria a immagine e somiglianza di Susanna Camusso, che proprio la sua predecessora gli ha imposto per ricucire una Cgil spaccata. Dall'altro, danno per scontato che la stessa Camusso, visti i buoni rapporti con il mondo ex Leu, possa schierare la prima confederazione italiana sul progetto di un listone unico a sinistra per recuperare consensi proprio nel fronte del Movimento.