Come la Fed ha cambiato strategia sui tassi di interesse

RISCHI IN AUMENTO CON CINA E EUROPA CHE RALLENTANO

I toni morbidi della Fed riflettono un'inflazione debole e un aumento dei rischi per le prospettive economiche globali. L'economia americana «è ben piazzata», quelle «europee e cinesi rallentano» ha affermato Powell, parlando di un quadro «contraddittorio» di fronte al quale la Fed sarà appunto «paziente» nel decidere le prossime mosse sui tassi di interesse. «Il prossimo aumento dipenderà interamente dai dati. La durata della nostra pazienza dipenderà dai dati. Io e i miei colleghi abbiamo un obiettivo: sostenere l'espansione economica», ha aggiunto il governatore, chiarendo ancora una volta che la Fed nelle sue decisioni «non prende la politica in considerazione». Una battuta indirizzata la presidente Donald Trump, che da mesi critica Powell per l'atteggiamento troppo aggressivo sui tassi. La Fed userà gli strumenti a sua disposizione per alimentare la crescita e l'occupazione. I tassi di interesse sono lo strumento principale che la banca centrale userà ma, se necessario, sarà utilizzato anche il processo di normalizzazione del bilancio. Un processo in corso da tempo e che di recente, data la sua velocità, ha preoccupato gli investitori. Aprendo a un ''aggiustamento'' la Fed mostra tutta la sua flessibilità di fronte a un quadro economico in cui i rischi la fanno da padrone: «ci accompagneranno per diverso tempo», ha osservato Powell, prendendo consapevolezza di un rallentamento a livello globale che continua e rischia di contagiare anche la crescita americana. I recenti sondaggi mostrano un aumento delle chance di recessione nei prossimi 12 mesi, con gli economisti che stimano una frenata del Pil americano nel primo trimestre del 2019 all'1,8%.