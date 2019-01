Secondo l'Upb nel 2020-2021 c'è il rischio di tagli alla sanità

LA SPADA DI DAMOCLE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per non parlare poi delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti dell'Iva per evitare la crescita del debito, garantendo allo Stato un incremento di 23 miliardi di entrate per il 2020 e di 29 miliardi per il 2021. Disinnescare queste clausole, secondo l'Upb, «appare di realizzazione complessa». Anche perché per farlo non si dovrebbero toccare né gli investimenti, che il governo ha detto di voler potenziare, né le prestazioni sociali che l'esecutivo ha rafforzato varando il reddito di cittadinanza, né i redditi da lavoro che si prevede «verranno incrementati dai rinnovi contrattuali». Tenuto conto di tali esclusioni, è il ragionamento dell'Upb, «la spesa residua aggredibile, rappresentata in buona parte dalla spesa sanitaria, sarebbe oggetto di riduzioni consistenti».

IL NODO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

A meno che, per evitare gli aumenti dell'Iva a partire dal prossimo anno, non si decida di intervenire sulle cosiddette tax expenditure. Un punto, quello del riordino delle agevolazioni fiscali, su cui l'Upb ricorda di aver insistito per anni senza successo. Un ulteriore fattore di criticità, infine, è costituito dal fatto che all'interno della manovra «non sono quantificati gli impatti sui conti delle amministrazioni pubbliche delle spese relative ai rinnovi contrattuali delle amministrazioni diverse da quelle statali». Reperire queste risorse, infatti, rimane a carico degli enti decentrati.