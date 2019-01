Le nuove regole per i banchieri che fanno litigare M5s e Lega

DALL'INASPRIMENTO DELLE PENE ALLO STOP ALLE PORTE GIREVOLI

È per questo che propongono ad esempio di inasprire le pene e le sanzioni per i dirigenti bancari che commettano reati nell'esercizio delle loro funzioni. Oppure chiedono che nel Ddl venga introdotta una norma che vieti la possibilità di legare una parte degli stipendi dei dipendenti di banche e società di intermediazione finanziaria, o le loro promozioni di carriera, ai risultati conseguiti nel collocamento di prodotti finanziari. O, ancora, tornano sul tema delle cosiddette 'porte girevoli' e per impedire la commistione tra controllanti e controllate pongono agli ex funzionari di Bankitalia il veto per sei anni prima di andare a lavorare per una banca. C'è poi un emendamento finalizzato a ridurre gli oneri delle crisi bancarie a carico dello stato che prevede che i manager delle banche debbano sottoscrivere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dalla loro attività. E per quello che riguarda Carige in particolare, viene anche previsto un tetto per i compensi dei dipendenti qualora nell'azionariato dovesse entrare lo Stato​.