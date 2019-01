La recessione tecnica dell'Italia e il confronto con l'Europa

COS'È LA RECESSIONE TECNICA

Ma cosa significa tecnicamente essere in recessione tecnica? La recessione tecnica è la condizione macroeconomica che si produce quando il Pil di un Paese cala per due trimestri consecutivi. Per recessione si intende invece la diminuzione del Prodotto interno lordo di un Paese in un anno. Indica quindi, in generale, una condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere, se tutti i fattori a disposizione venissero utilizzati completamente e in maniera efficiente.

RENZI E GENTILONI ALL'ATTACCO

«Da quando c'è il nuovo governo l'Italia ha perso 76 mila posti di lavoro (dati ufficiali Istat) e il Pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recessione. Chi vuol bene all'Italia sa che le scelte economiche di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Con le nostre scelte quattordici trimestri di crescita, con le loro scelte subito recessione. Stanno portando il Paese a sbattere: cambiamo strada prima che sia troppo tardi», è stata la reazione di Matteo Renzi su Facebook.