Quali sono per Italia le conseguenze di una recessione tecnica

PERCHÉ LA CRESCITA IN ITALIA È UN PROBLEMA

«Il concetto stesso di crescita è alieno all’Italia» dice Jardy Hermanns, gestore multi-asset di Aegon Am, colosso dei fondi pensione olandese, basato all'Aja. «Queste forze», prosegue, «non agiscono solo in Italia, dato che molti Paesi sviluppati si trovano ad affrontare condizioni simili. La combinazione tra una bassa crescita strutturale e un debito pubblico elevato (131% del Pil, ndr) rende difficile per il governo raggiungere un surplus di bilancio e ridurre i livelli di debito in maniera strutturale. Diventa quindi improbabile per l’Italia riuscire ad abbassare il debito e ciò significa che non riuscirà a rispettare le regole europee per un lungo periodo di tempo. Questo avrà conseguenze su vari livelli, sia sulle politiche europee sia sui mercati finanziari».