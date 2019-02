Cosa rivela il file di cv inviati a Banca Intesa

Dalla denuncia anonima di un dipendente scontento emerge l’anima sociale e imparziale di Intesa San Paolo. Il soggetto, magari lui effettivamente raccomandato in altri tempi, manda in giro un file con l’elenco dei curriculum, delle raccomandazioni e delle segnalazioni che riceve la più importante banca italiana e ottiene esattamente l’effetto contrario di quanto si era prefissato: niente scandalo ma da una parte il metodo di tenere in ordine ed esaminare con cura i curriculum ricevuti, dall’altro la sostanza di valutare, rispondere (e nello 0,7% dei casi assumere) non in base alla carta d’identità del segnalatore, fosse pure il segretario pro tempore del Pd, ma delle effettive capacità e, ovviamente, in relazione ai reali bisogni di personale della banca.

OGNI ANNO INVIATI 150 MILA CV, UN MIGLIAIO GLI ASSUNTI

Ecco le cifre di cui si parla: sono 150 mila i curriculum inviati in un anno direttamente da laureati, diplomati, studenti e quant’altri all’Ufficio del personale di Intesa. Appena 200 quelli segnalati dagli stessi dipendenti della banca ai colleghi che si occupano delle risorse umane, nemmeno qualche decina i curriculum segnalati da politici o personaggi noti. Un migliaio di assunti all’anno (appunto, lo 0,7% dei curriculum ricevuti e selezionati) su 100 mila dipendenti che la banca ha in carico. L’istituto guidato da Carlo Messina, che tra l’altro ha presentato qualche giorno fa tutte le attività e le iniziative nel sociale rivelando una presenza tanto forte quanto insospettata nell’aiuto ai più deboli, appare dunque del tutto inattaccabile per come ha gestito il file, visto che accanto a ogni nome c’è sia la provenienza della segnalazione sia la valutazione che ne è stata fatta dai responsabili, valutazione spesso impietosa a prescindere dai quarti di presunta nobiltà del segnalatore.