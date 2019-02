Indici di Borsa e spread del 1 febbraio 2019

La Borsa di Milano ha aperto la seduta di venerdì 1 febbraio in positivo (+0,11%), senza ulteriori scossoni dovuti ai dati Istat che hanno mostrato l'ingresso dell'Italia in recessione e che avevano afflosciato Piazza Affari giovedì 31 gennaio. Avvio positivo anche per gli altri listini europei, nonostante la notizia secondo cui l'Antitrust Ue sta indagando su otto banche per sospette vendite dei titoli di stato e manipolazione del mercato dei bond. Parigi ha aperto a +0,24%, Francoforte a +0,23% e Londra a +0,19%.

LO SPREAD BTP-BUND RIPARTE DA 244 PUNTI

Lo spread Btp-Bund ha aperto stabile a 244 punti con un rendimento al 2,59%, stabile rispetto alla chiusura del 31 gennaio.