Conte vede un 2019 «incredibile», Confindustria lo gela

TRIA: «SPERIAMO IN UNA RIPRESA NEL CORSO DELL'ANNO»

Della congiuntura economica italiana ha parlato - in maniera più cauta rispetto ai compagni di esecutivo - anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Tecnicamente siamo in recessione. Si spera che la domanda si riprenda e che ci sia una ripresa nel corso dell'anno», ha detto, «è facile perdere la reputazione, è difficile riguadagnarla. La sfida per il governo è dimostrare la volontà e l'abilità di fare investimenti pubblici, di attuare nuove politiche per l'inclusione sociale e di rinvigorire la fiducia del mercato e delle imprese. Gli economisti sanno che c'è solidità economica in Italia», ma il nostro Paese «dà un senso di incertezza perché cambia spesso strada».