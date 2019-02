I numeri negativi di Fiat Chrysler sulle immatricolazioni in Italia

IL GRANDE FREDDO AMERICANO FRENA LA VENDITA DELLE JEEP

È andata un po' meglio sul mercato americano, ma anche qui sono stati registrati dei rallentamenti. Negli Stati Uniti le vendite a gennaio sono aumentate del 2% a 136.082 auto contro le 132.803 vetture di un anno prima. Le vendite del marchio Ram sono salite del 24% a 39.649 unità. Il marchio Jeep però ha registrato una contrazione del 2% a 58.401 macchine: il calo è legato alle temperature polari che si sono abbattute sul Midwest e il Northeast degli Stati Uniti, due delle regioni chiave per Jeep. Le vendite del marchio Dodge sono scese del 2%, mentre quelle del marchio Chrysler del 14%. In calo anche le vendite di Fiat e Alfa Romeo, scese rispettivamente del 39% e del 30%. Proprio il primo febbraio, tra l'altro, Fca aveva annunciato che per la prima volta dal 2009 non sarebbe comparsa in alcuno spazio pubblicitario per la serata del Super Bowl. Colpa dei costi troppo alti e dell'audience televisiva in contrazione.