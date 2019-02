Tria ha detto che non vede il rischio di una manovra bis

«Ribadisco e tende a escludere la necessità di una manovra correttiva», ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in visita ufficiale negli Stati Uniti. «Se vediamo al peso del debito è un'eredità che viene da lontano, che non abbiamo creato noi. Non amo commentare quello che dicono gli altri», ha detto Tria, rispondendo a chi gli chiedeva di commentare le parole del vice premier Luigi Di Maio che nelle ultime ore, in merito alla contrazione del Pil, ha detto che i dati Istat testimoniano che chi stava al governo prima ha mentito. Una tesi sostenuta anche da Laura Castelli, sottosegretario M5s all'Economia, che ha addirittura chiesto al Pd di venire a riferire sulla recessione tecnica in parlamento.

«NON C'È RISCHIO DI RECESSIONE IN EUROPA»

«Non si vedono rischi di recessione in Europa. Gli indicatori dicono che la fase peggiore è quasi passata», ha detto Tria, «guardare con pessimismo al futuro non è una forma di realismo, sarebbe una forma di sabotaggio. Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana. Dobbiamo combattere il pessimismo sugli investimenti: tutti sono convinti che i fondamentali dell'Italia sono solidi».