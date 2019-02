Com'è cambiato il paniere dell'Istat 2019

L'Istat ha rivisto il suo paniere per il calcolo dell'inflazione. Nel paniere del 2019 utilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati), si legge sul sito dell'istituto di statistica, figurano 1.507 prodotti elementari (1.489 nel 2018), raggruppati in 922 prodotti, a loro volta raccolti in 407 aggregati. L’aggiornamento dell'elenco tiene conto dei cambiamenti nelle abitudini di spesa ma anche, dell’evoluzione delle norme.