Salvini avvicina Savona alla presidenza della Consob

Il nome di Paolo Savona per la presidenza della Consob continua a circolare con sempre maggiore insistenza nella maggioranza di governo. Lega e Movimento 5 stelle, secondo quanto filtrato nelle ultime ore in ambienti parlamentari, sarebbero al lavoro a una soluzione rapida che vedrebbe ancora in pole il ministro per gli Affari europei. In serata Matteo Salvini ha ribadito una volta di più il suo nulla osta. «A me andava bene Minenna e mi va benissimo Savona», ha dichiarato il leader della Lega. «La Consob è un organo fondamentale e mi sentirei garantito da italiano». Sul nome di Savona Salvini pare aver trovato l'unico punto d'incontro con Alessandro Di Battista, protagonista col ministro negli ultimi giorni di scontri al calor bianco. «Personalmente», aveva detto Di Battista, «come cittadino, una persona come Savona a capo della Consob mi tutelerebbe moltissimo». Fonti della maggioranza, nel frattempo, hanno voluto sottolineare come la legge Madia sulle incompatibilità riguardi la Pubblica amministrazione, ma non le authority indipendenti come Bankitalia o Consob.

PER L'INPS I CINQUE STELLE SPINGONO SUL NOME DI TRIDICO

La questione della nomina del presidente della Consob era e rimane, dunque, squisitamente politica. E in questo ambito entra la trattativa sulla presidenza dell'Inps, struttura strategica per la gestione del reddito di cittadinanza che il Movimento 5 stelle vorrebbe affidare al professor Pasquale Tridico. Un unico elemento di incompatibilità per la nomina di un esponente del governo alla Consob sarebbe collegato all'esistenza di deleghe legate a questa authority, un caso che comunque - hanno ancora evidenziato le stesse fonti - non riguarda il ministero di Savona. Che potrebbe essere nominato in un ticket in cui a Marcello Minenna potrebbe essere affidato il ruolo di segretario generale dell'autorità di vigilanza dei mercati.