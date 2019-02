Indici di Borsa e spread del 5 febbraio 2019

Giornata finora positiva della Borsa di Milano il 5 febbraio 2019, dopo la chiusura in lieve rialzo di Piazza Affari il 4 febbraio: l'indice Ftse Mib ha aperto in crescita (+0,24%), per poi migliorare ulteriormente nel corso della mattinata e andare a +1%. Nel listino milanese, grazie anche alla riduzione della tensione sui titoli di Stato italiani, sempre bene le banche con Unicredit, Banco Bpm e Ubi che crescono di oltre due punti e mezzo. Forte anche Intesa (+2% in attesa dei conti) con Tim che cresce di un punto e mezzo. Debole Astaldi, che adesso ondeggia attorno a una perdita del 3%. Anche i mercati azionari del Vecchio continente segnano rialzi: Londra +1%, Madrid +0,81%, Parigi +0,8% e Francoforte +0,9%.

SPEAD BTP BUND STABILE

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto poco mosso a 256,6 punti sui livelli del giorno precedente. Rendimento al 2,73%.

ASIA PIATTA CON LA CHIUSURA CINESE PER IL CAPODANNO

Il capodanno cinese ha tenuto ancora chiusa la grande maggioranza dei mercati azionari asiatici, ma non Sydney, salita dell'1,95% finale dopo che la banca centrale ha lasciato invariati i tassi all'1,5%. Sul listino australiano hanno così corso soprattutto i titoli finanziari, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso in lieve ribasso anche sui segnali contrastanti dalle trimestrali: il Nikkei ha perso lo 0,19% a quota 20.844. Piatte Mumbai e Singapore verso la chiusura, in rialzo i future sull'avvio dei mercati europei.