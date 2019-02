Perché l'idea di Savona alla Consob ha salvato il governo Lega M5s

PRIMA LO SCAMBIO CON LA LEGA, POI I DUBBI DI DI MAIO

È da tutto questo che bisogna partire per capire perché ci sono voluti quasi sei mesi per sostituire Mario Nava all'authority che controlla i mercati finanziari e il livello di tensioni registrate nella compagine giallo-verde con Palazzo Chigi e il Quirinale. Perché di questo si è trattato: di uno scontro molto duro di potere, finito con un armistizio che salva il governo ma rinvia soltanto di qualche settimana la guerra sulle nomine. A settembre, quando i Cinquestelle dopo una campagna martellante avevano costretto alle dimissioni l'alto funzionario europeo "in aspettativa" a Bruxelles per operare a Roma, la nomina di Marcello Minenna sembrava cosa fatta: i pentastellati avevano rivendicato quella poltrona collegandola nell'ottica di una più ampia battaglia in difesa del risparmio, la Lega aveva accettato in cambio dell'Antitrust e dell'Inps. Ma a far slittare un percorso che sembrava in discesa ci avrebbero pensato i dubbi di Luigi Di Maio sull'economista, amico di Beppe Grillo: pare che il vicepremier, che soltanto negli ultimi tempi si è speso ufficialmente sul suo nome, nutrisse dubbi dopo la poco felice permanenza di Minenna nella giunta romana di Virginia Raggi. In soldoni, non l'ha mai osteggiato ma neppure spinto. E lo stesso approccio era palpabile nella base dei grillini, mentre Minenna aveva tra i parlamentari del Movimento non pochi sponsor nelle commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato. Con l'autunno sono entrate nel vivo le trattative con l'Europa sulla manovra finanziaria e le minacce della Ue su un possibile sfondamento del deficit programmato dai governi precedenti con la Commissione per il 2019. E più passavano i giorni, più la linea oltranzista dei Di Maio e dei Salvini (sforare senza se e senza ma in nome della crescita) lasciava spazio alla strategia del dialogo con Bruxelles portata avanti da Conte e i ministri Giovanni Tria (Economia) ed Enzo Moavero Milanesi (Esteri) con l'avallo del Colle. A fine anno la manovra è cambiata, il disavanzo ridotto di quasi 4 decimali e soprattutto si eè creata una nuova governance sulle materie economiche, portando il pallino sull'asse Palazzo Chigi-Quirinale, con il premier non più soltanto notaio del contratto stretto tra i due alleati della maggioranza.