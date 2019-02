Perché per i sindacati quota 100 penalizza il Sud e le donne

ASSEGNI DECURTATI ANCHE DEL 20%

Si attende la conversione del decreto legge e quindi di avere certezze sulle condizioni di uscita ma anche il simulatore annunciato dall'Inps (insieme all'avvio delle buste arancioni) per avere maggiore chiarezza sull'importo che si prenderà. Il 4 il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha calcolato che con quattro anni di anticipo l'importo dell'assegno sarà inferiore di circa il 20% rispetto a quello che si avrebbe avuto lavorando fino all'età di vecchiaia.

LA LEGA: «NEL LUNGO PERIODO LA RIDUZIONE È DEL 16%»

Calcolando che la pensione si prende per un periodo molto più lungo c'è comunque un vantaggio per chi va in pensione anticipata con una massa pensionistica complessiva superiore ma suddivisa in più mensilità. E per il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon «chi andrà in pensione con "quota 100" subirà una perdita del vitalizio che "al netto scenderà al 16%». Durigon ha attaccato Boeri definendo «vergognose» le sue dichiarazioni «Prima c'era una sorta di immobilismo che i grandi professori dicevano non si potesse toccare. Ma adesso si avrà un grande impatto sul settore privato» ha aggiunto.

I SINDACATI: SERVE MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Secondo i sindacati il requisito contributivo dovrebbe riconoscere la maternità e il lavoro di cura (con uno sconto quindi rispetto ai 38 anni minimi). È inoltre penalizzante per i lavoratori del pubblico impiego, hanno sottolineato, il meccanismo delle finestre perché prevede per loro l'attesa di sei mesi prima della possibile uscita e il differimento del pagamento del Tfs fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. Cgil, Cisl e Uil chiedono «un intervento organico e strutturale, basato sulla flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età, la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età e il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori.

UN TERZO DELLE DOMANDE DAL PUBBLICO IMPIEGO

Al momento le domande arrivate sono 21.000, con quasi un terzo delle richieste dal pubblico impiego (6.650) e una prevalenza dalle regioni del Sud. Oggi l'Upb, Ufficio parlamentare di bilancio, in una audizione al Senato sul decreto ha calcolato in 314.000 le uscite supplementari con le misure dell'esecutivo nel 2019 (290.000 la stima del governo).