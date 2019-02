Indici di Borsa e spread del 6 febbraio 2019

C'è attesa per l'apertura di Piazza Affari del 6 febbraio. Il 5 Milano ha chiuso in rialzo dell'1,16% anche se è stata la peggiore d'Europa. Londra aveva chiuso al 2,04% seguita da Parigi e Francoforte a 1,66% e Madrid a 1,3%. In Italia a spingere sono stati soorattutti i titoli bancari, con Banco Bpm a +3,61%, Mediobanca a +3,38%, Unicredit a +2,17% e Intesa Sanpaolo a +1,59%. C'è attesa invece per Wall Street che apre dopo il discorso sullo stato dell'Unione di Donald Trump durante la notte. Intanto la seduta prima dell'intervento del tyconn si è chiusa lievemente in rialzo con il Dow Jones in salita dello 0,67%, il Nasdaq dello 0,74% e lo S&P 500 al 0,46%.

LO SPEAD BTP BUND RIPARTE DAL RIALZO DI 262 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund il 5 febbraio si è fermato a 262 punti con i titoli di Stato che hanno fatto segnare un rendimento al 2,79%.