Ai leader del «ci penso io» sostituiamo un «ce la puoi fare»

Una delle possibili semplificazioni del complesso mondo in cui viviamo è quella che suggerisce Montaigne: «C’è più da fare a interpretare le interpretazioni che a interpretare le cose. E più libri sui libri che su altri argomenti: non facciamo che commentarci a vicenda. Tutto formicola di commenti, di autori c’è grande penuria». Una opposizione dovrebbe concentrarsi sulla costruzione di proposte alternative, non sul continuo commento all’azione del governo.

UN'ALTERNATIVA VERA AL SOVRANISMO

Se da una parte il sovranismo promette di ridurre la complessità del mondo o portare indietro le lancette del progresso, un indirizzo diverso lo si può ottenere proponendo un’opzione diversa: migliorare gli esseri umani. L’adattabilità umana non è una dote congenita, è potenziabile come un muscolo. Si tratta di fare la giusta palestra. Una palestra che ha per attrezzi innanzitutto l’istruzione, e tutto ciò che può aumentare le nostre percezioni e la nostra sensibilità. Nella scuola rimuovere “crediti” e “debiti” formativi potrebbe aiutare, un focus meno netto sull’integrazione nel mondo del lavoro come scopo dell’istruzione, e la riscoperta di materie umanistiche troppo spesso cadute sotto il giogo del «a cosa mai vuoi che ti serva?». La velocità delle mutazioni che investono oggi il complesso meccanismo degli scambi economici è talmente elevata che sarebbe impossibile adeguare, con altrettanta rapidità, i curriculum scolastici. Si tratta di promettere una cosa molto difficile, perché è chiaro che la dialettica del leader che annuncia «ci penso io» sia seducente, ma se illustrata a dovere è innegabile che «ce la puoi fare» sia molto meglio. Perché non c’è nulla di più sacro del diritto di cercarsi una propria verità, una propria via.