Indici di Borsa e spread del 7 febbraio 2019

Altra giornata di pressione per i listini di Piazza Affari. La Borsa di Milano verrà messa sotto pressione dopo le parole molto dure del Fmi sulla potenziale crescita dell'Italia. Allo stesso tempo c'è il timore per il taglio delle stime Ue sul Pil del nostro Paese che dovrebbero passare dall'1,2% a uno striminzito 0,2%. Intanto però il 6 le contrattazioni si sono chiuse in rialzo dello 0,82%, con guadagni per il terzo giorno consecutivo. Attesa anche per Wall Street che dopo la chiusura positiva del 5, ha virato in negativo forse per effetto del discorso sullo stato dell'Unione che il presidente ha tenuto nella notte italiana tra il 5 e 6 febbraio.

LO SPREAD RIPARTE DA 269 PUNTI

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi riparte dai 269,5 punti della chiusura del 6 febbraio quanto il rendimento del decennale italiano ha toccato quota 2,85%.