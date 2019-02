Cosa ha detto Tria alla Camera dove è stato fischiato

Il ministro ha negato il rischio di una manovra bis: se ci fosse un rallentamento dell'economia «non si manifesterebbe la necessità di una manovra» correttiva perché «un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo «causa un allargamento dell'output gap e non impatta sul saldo strutturale» parametro per valutare il rispetto delle regole Ue. E ha aggiunto: «Alla politica economica e all'azione del governo spetta il compito di creare migliori condizioni per evitare contrazioni dell'economia e riprendere il sentiero crescita nei prossimi trimestri. Abbiamo a disposizione diversi strumenti per avviare crescita». Commentando il taglio delle stime del Pil per l'Italia da parte della commissione europea ha poi argomentato: «Il taglio della previsione è spiegato per 0,6 punti dai dati peggiori del previsto per la seconda metà 2018 e per solo 0,4 punti da una valutazione meno ottimistica del profilo trimestrale di crescita nel 2019. La commissione è quindi solo lievemente meno ottimista sulla crescita futura e ha solo preso atto dell'inatteso peggioramento ciclo economico sul finale del 2018». Tria ha anche sottolineato che i «fattori negativi non appaiono destinati a perdurare ed esistono le possibilità per una graduale ripresa della crescita economica nel 2019». L'inquilino di via XX Settembre ha detto che bisogna creare «le condizioni per una immediata ripartenza». «Sappiamo tutti che per un Paese perdere la fiducia è facile ricostruirla richiede tempo» e quindi è »necessario scommettere su una rapida riapertura dei cantieri dando segnale chiaro e concreto», ha detto.