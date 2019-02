Gli utili di Unicredit a 3,8 miliardi di euro nel 2018

UTILE NETTO IN DISCESA RISPETTO AL 2017

L'utile netto contabile è sceso a 3,89 miliardi rispetto ai 5,47 miliardi del 2017, battendo comunque le previsioni degli analisti di 2,85 miliardi di euro. Il Cet1 ratio fully loaded di gruppo al 12,07% nel quarto trimestre, con un mda buffer di 201 punti base I ricavi totali ammontano 19,7 miliardi (-1,1% sull'anno) grazie ai forti ricavi commerciali che hanno compensato il calo dei proventi da negoziazione. Il margine di interesse è in rialzo del 2,1% ann o su anno a 10,9 miliardi di euro e commissioni in crescita dello 0,9% a 6,8 mili principalmente grazie alle commissioni da servizi transazionali. I proventi da negoziazione rettificati sono in calo del 25,2% anno su anno in una difficile congiuntura di mercato I costi operativi sono in diminuzione del 5,6% anno su anno a 10,7 miliardi di euro, migliori rispetto al target di 11 miliardi con un più basso rapporto costi/ricavi attestato al 54,2 per cento. Il numero di Fte (full time equivalent) si è ridotto di 5.166 anno su anno. Le rettifiche sui crediti sono in calo del 10,9 per cento anno anno a 2,6 miliardi, con un costo del rischio a 58 punti, inclusi gli impatti negativi attribuibili ai modelli e allo scenario macro conseguente all'adozione del principio contabile ifrs9. L'utile netto di gestione è in rialzo del 13,1% anno su anno a 6,4 miliardi di euro.