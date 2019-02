Indici di Borsa e spread dell'8 febbraio 2019

Ultima seduta della settimana per la Borsa di Milano dopo il tonfo dovuto alle previsioni sul Pil italiano di Fmi e Ue. L'8 febbraio l'indice Ftse Mib ha aperto in lieve calo (-0,08%) per poi prendere slancio nel corso della mattinata e andare a +0,28%. A Piazza Affari Bper (+5,5%), dopo l'ufficializzazione dell'acquisto 49% del Banco di Sardegna e di Unipol Banca dal gruppo bolognese. Nel giorno dei conti Unipol è positiva (+0,5%), mentre cede UnipolSai (-0,9%). Male Ubi congelata per eccesso di ribasso (con un calo teorico del 5%), nel giorno dei risultati e con il consigliere delegato, Victor Massiah, che annuncia la necessità di sostituire il piano industriale visto lo scenario economico avverso. In rialzo ci sono anche Cnh (+1,6%), Poste (+1,4%) e Moncler (+1,3%). Cedono Recordati (-1,5%), Fineco (-1%) e Pirelli (-0,9%). Fiacca Astaldi mentre notizie di stampa riferiscono che Ihi si sarebbe sfilata dal presentare una offerta. Giù anche Salini (-0,9%), l'altro pretendente al general contractor in concordato preventivo. Borse europee contrastate: Londra +0,26%, Madrid - 0,21%, Parigi +0,2%, Francoforte -0,4%.

SPREAD BTP BUND STABILE

Lo spread tra Btp e Bund stabile a 282,2 punti (giovedì 7 febbraio aveva chiuso a 283 punti base) Il rendimento del decennale è al 2,93%.