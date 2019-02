Anche sulla produzione industriale l'Italia colleziona dati negativi

SETTORE AUTO ANCORA IN CADUTA: -16,6%

La produzione industriale di autoveicoli a dicembre ha segnato una nuova caduta, scendendo su base annua del 16,6%. Non dissimile il valore grezzo (-14,6%). È risultato invece positivo il confronto mensile (+2,1%). Per il settore la media annua per il 2018 si è chiuso così con un -5,9% (-5,4% il grezzo).

GIÙ I BENI DI CONSUMO: A DICEMBRE -7,2%

A dicembre 2018 la produzione di beni di consumo ha fatto segnare un crollo (-7,2% su base annua). L'Istat infatti ha parlato di «un'accentuata diminuzione» per il settore. E lo stesso vale per i beni intermedi (-6,4%). Sempre guardando agli indici corretti per gli effetti di calendario, diminuzioni più contenute si osservano per l'energia (-4,4%) e per i beni strumentali (-3,5%).