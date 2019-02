Savona presidente della Consob è il pleistocene

UN PASSATO DA BANCHIERE CON QUALCHE OMBRA DI TROPPO

Forse il M5s non ricorda che il professor Savona è stato dapprima direttore generale e poi amministratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro, allora banca pubblica, nel periodo in cui (1989-1990) scoppiò lo scandalo della filiale di Atlanta per i prestiti erogati all’Iraq. Forse il M5s non ricorda che il professor Savona è stato il Vice Presidente di Capitalia del plenipotenziario Cesare Geronzi nel periodo in cui i conti della banca erano talmente disastrati che probabilmente, se non fosse intervenuto il governo Prodi e soprattutto l’allora governatore di Bankitalia, Antonio Fazio, che obbligò Unicredit nel 2007 alla fusione per incorporazione, si sarebbero dovuti portare i libri contabili in tribunale.