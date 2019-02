Estratto de "I signori del lusso"

L’idea stuzzica il duo Tamburi-Gritti, che condividono di principio l’idea di De Benedetti, ma sorge subito un primo ostacolo: l’ex manager della Fiat non solo vuole ritagliarsi per sé il ruolo di presidente del nascituro fondo, ma anche il diritto di scegliere l’amministratore delegato. A Tamburi offrirebbe la vicepresidenza e un ruolo da supervisore. Tamburi, poco abituato alle convivenze e soprattutto a non potersi scegliere i manager, risponde che dipende da chi farà l’amministratore delegato. De Benedetti ha già un nome in tasca: è un suo manager di fiducia, Corrado Ariaudo, olivettiano di ferro che a Ivrea ha fatto tutta la carriera fino a diventare amministratore delegato della Olivetti Tecnost, la scatola le cui obbligazioni saranno offerte al mercato nella scalata a Telecom Italia. De Benedetti lo presenta come un vero direttore finanziario, non il classico tesoriere o contabile. Tamburi, invece, non è dello stesso parere: dopo un paio di incontri, Ariaudo non lo convince e pensa che non sia adatto al ruolo di numero uno di un progetto così impegnativo.

Al momento, dunque, in TIP preferiscono declinare la proposta di De Benedetti. E tutto finisce nel dimenticatoio. In realtà l’Ingegnere non smette di rimuginare sul progetto. E l’anno dopo, nel 2005, annuncia al mercato la nascita del fondo salvaimprese Management & Capitali. De Benedetti riesuma dal defunto Nuovo Mercato di Borsa una sua vecchia società quotata, la Cdb Web Tech, che cambierà nome in M&C. Per il debutto a Piazza Affari imbarca un parterre di soci di altissimo profilo: il fondo americano Cerberus, uno dei più autorevoli investitori mondiali, in particolare sulle aziende cosiddette distressed; la banca d’affari Goldman Sachs; il patron di Technogym Nerio Alessandri; e addirittura Peter Cohen, un’autorità della finanza americana, quello della scalata a debito alla Rjr Nabisco negli Anni 80, la madre di tutte le battaglie finanziarie. A officiare la nascita di M&C c’è un altro decano di Piazza Affari, nonché vecchia conoscenza di Tamburi: Ruggero Magnoni di Lehman Brothers, che poi finirà nell’ombra a causa del crac di suo fratello con Sopaf.

Con un simile pedigree, il fondo parte tra mille fanfare. Diventa anche un caso politico da prima pagina dei giornali: al progetto M&C partecipa addirittura Silvio Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio all’apice del potere e della sua parabola politica. I due arcinemici, dai tempi del Lodo Mondadori, diventano soci d’affari e siglano una sorta di patto: il fondo, che parte con una dotazione di 500 milioni, la più grande mai fatta in Italia per operazioni di turnaround, sarà una sorta di «braccio pubblico» per intervenire nei dossier più delicati. Primo su tutti il caso Alitalia, la compagnia di bandiera a un passo dal dissesto. M&C sembra nata apposta per questa operazione, ma non se ne farà nulla. Romano Prodi, nel frattempo diventato premier, tenterà un matrimonio con Air France, ma l’improvviso ritorno a Palazzo Chigi di Berlusconi, dopo soli due anni, fermerà il progetto per favorire la cordata dei «Capitani Coraggiosi».

Nonostante i nomi, il battage e i dossier caldi in cui M&C potrebbe intervenire, e sebbene il fondo sia partito sotto i migliori auspici e con alte aspettative, il tempo passa ma di big deal nemmeno l’ombra. Il mondo nel frattempo è cambiato. L’Italia ora è in pieno boom, come tutti i Paesi occidentali, e nessuno parla più di problemi. La crisi è alle spalle, dimenticata, anzi mai esistita. Presentare un fondo salvaimprese mentre la finanza macina record e le Borse salgono a razzo sembra un affronto. O peggio, in un Paese latino dove la scaramanzia è nel Dna della società, quasi un malaugurio. E dunque si arriva al paradosso: M&C ha mezzo miliardo in cassa, una liquidità record, ma non sa come spenderla. Non trova nessuna azienda in cui investire. C’è anche una spiegazione sociologica: in Italia gli imprenditori non sono abituati alle «special situation», cioè agli investitori di crisi, perché non ci sono mai stati. Inoltre, motivo ancora più forte, nessuno vuole mai ammettere di essere in difficoltà. L’Italia è un Paese in cui gli imprenditori arrivano a far quasi fallire le loro aziende (vedi il compianto Ivano Beggio con Aprilia o la Fantuzzi dell’omonima famiglia), piuttosto che chiedere aiuto a fondi opportunisti.

Sul tavolo di M&C transitano alcuni dossier, per esempio quello di Wally Yacht, di Tiscali (che poi Renato Soru manderà in sposa al magnate russo Vadim Belayev) e dei Viaggi del Ventaglio (tour operator della famiglia Colombo che poi fallirà), ma anche in questi casi non si concretizza nulla. In due anni di quasi totale inattività, salvo piccole operazioni in società modeste e ben più problematiche (come la Comital-Saiag, la casa del Domopak e di Cuki), M&C, un fondo chiuso quotato in Borsa, cade in picchiata e le azioni scendono da 1,5 a 0,4 euro. La distruzione di valore a Piazza Affari è enorme. Oltre al danno economico c’è anche quello reputazionale, che per De Benedetti è più grave dei soldi persi. Non è un caso che Goldman Sachs, Alessandri e tanti altri si precipitino a vendere seppur in perdita. Si vocifera che a Cerberus baleni pure l’idea, mai realizzata, di passare alle vie legali.