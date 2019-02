I rischi che corre l'economia italiana nel 2019

LE CAUSE DELLA DEBOLEZZA ITALIANA: DEFICIT E SPREAD ELEVATO

L'Istat ha certificato che la produzione industriale a dicembre ha segnato un calo dello 0,8% su base mensile: è la quarta contrazione consecutiva. Su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in ribasso del 5,5%, il dato peggiore dal 2012. Il nostro Paese non solo non si muove, ma appare in panne in mezzo al mare: se le onde iniziassero a farsi minacciose, rischieremmo di trovarci in balia dei flutti. Ecco perché la maggior parte degli esperti ritiene che, in caso di choc recessivi esterni, potremmo essere i primi ad affondare, dando vita a quell'effetto domino che avevamo rischiato quando il grande malato d'Europa era la Grecia. L'economista Carlo Cottarelli lo ripete da mesi: «Con deficit e spread elevati, basta una spinta esterna, anche modesta, perché la crisi si faccia più probabile». Insomma, non si pensa che Roma stia incubando la malattia, ma nella nostra situazione è sufficiente un refolo di vento, uno starnuto, per farci ammalare. Purtroppo per noi la situazione mondiale è tale che, invece della primavera, stiamo per entrare in un inverno economico: le probabilità di ammalarci, insomma, aumenteranno nei prossimi mesi. Alcuni possibili casi di contagio li abbiamo già in calendario.