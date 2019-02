Axa semplifica le assicurazioni con la sua startup

«In Axa Italia vogliamo reinventare l’assicurazione e la nostra startup interna Axa #InnovationHub ci permette di accelerare questo percorso - ha dichiarato il Ceo Patrick Cohen -. Sono molto orgoglioso dei nostri innovatori: dopo aver ascoltato i feedback dei clienti, con il supporto di esperti del mondo dell'innovazione, hanno immaginato nuove formule per rivoluzionare l’esperienza di acquisto. Ora sta a noi trasformare le loro idee in realtà per continuare a trasformarci da payer a veri partner dei nostri clienti».

ANCORA CENTRALE LA FIGURA DEGLI INTERMEDIARI

Per quanto riguarda il ruolo degli intermediari, rimane cruciale la loro competenza e onestà nel momento dell'acquisto. Un tema che era già emerso nella ricerca Axa - Episteme 2018, dove si vedeva che l’implementazione di prodotti tecnologici e nuovi canali non va a erodere l’importanza del fattore umano e il ruolo dei distributori. Per esempio, i canali tradizionali rimangono i preferiti per l’ascolto delle esigenze, la valutazione dei rischi e l’assistenza in caso di sinistri (53% dei rispondenti preferisce i canali tradizionali vs 21% online e 26% che non ha preferenze).