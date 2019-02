Trump ha demolito 70 anni di politica estera americana

IL RITIRO DAL TRATTATO INF E L'ALLENAZA ANTI-UE CON PUTIN

Trump ha citato gli “alleati” Nato solo come cattivi pagatori, il che è in parte vero, finalmente messi in riga, senza accenno a ciò che ci lega se non i soldi: non le idee, non i concetti ormai quasi secolari di comuni interessi in difesa della libertà, non gli evidenti interessi comuni che per il presidnete ipernazionalista non esistono. E ha ribadito fino alla noia i temi del fair trade, del giusto commercio, ambiguo nume bifronte da sempre usato da tutti e molto dagli Stati Uniti sia per difendere legittimi interessi sia per camuffare il protezionismo. Tutto questo mentre mezzo Regno Unito vorrebbe uscire e subito e alla garibaldina dalla Ue, incoraggiato ampiamente da Trump in persona che disprezza l'Unione europea e, al pari di Vladimir Putin, vorrebbe sfasciarla. Nel frattempo Washington si è ritirata dal Trattato Inf sui missili a corto e medio raggio (310-3.420 miglia), cioè armi destinate in primis al teatro europeo e che dal 1987 erano bandite. Mosca non rispettava il patto, ha detto Trump, ed è vero. Mosca in genere non rispetta mai davvero questi patti militari perché, debole come è in economia (ha un Pil, cioè una capacità di produzione di ricchezza, esattamente pari a quello spagnolo), solo con la pressione strategica riesce a contare. Il trattato Inf è stato per quasi 35 anni un pilastro degli equilibri in Europa e ora non si conosce il seguito.