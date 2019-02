L'Ue chiede al governo di preservare l'indipendenza di Bankitalia

Intanto la commissione Finanze della Camera lo scorso dicembre ha avviato l'iter di discussioe sulla proposta di legge depositata ad agosto dal leghista Claudio Borghi. Secondo questa proposta, la«proprietà» delle riserve auree, comprese quelle detenute all'estero, è «dello Stato italiano» mentre il compito della Banca d'Italia è quello di«gestirle e detenerle a solo titolo di deposito». Il testo si propone di dare una «interpretazione autentica», «in conformità con quella euro-unitaria» delle norme sulle riserve auree dopo che, come si legge nella relazione, «l'avvento del sistema bancario europeo e lo stratificarsi della normativa» ha reso via Nazionale «un ircocervo giuridico». La normativa attuali, quindi, non sembra «sufficientemente esplicita nel sottolineare la permanenza della proprietà delle riserve auree allo Stato e una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi».