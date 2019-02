Indici di Borsa e spread dell'11 febbraio 2019

C'è attesa sui mercati per capire se l'esito delle elezioni regionali in Abruzzo condizionerà in qualche modo l'andamento di Piazza Affari. Nella prima seduta della settimana la Borsa di Milano è chiamata a recuperare terreno dopo l'ultima seduta negativa del 6 febbraio, con l'indice Ftse-Mib in dicsesa dello 0,6%. Avvio di seduta positivo per il listino milanese, che in avvio di contrattazioni ha fatto segnare un rialzo dello 0,46% a 19.448 punti.

SPREAD IN CALO A 285 PUNTI BASE

Lo spread tra Btp e Bund in avvio di giornata è in calo a 285 punti base contro i 287 del 6 febbraio in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,95%.

BORSE ASIATICHE CONTRASTATE

Borse asiatiche contrastate e a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo. Shanghai ha guadagnato l'1,36%,Taiwan lo 0,72%, mentre Sidney ha ceduto lo 0,17%. A due velocità anche Hong Kong (+0,53%) e Mumbai (-0,41%). Positivi i futures sull'Europa, nonostante il calo della fiducia economica in Francia secondo la Banque de France e in attesa di dati dal Regno Unito, negativi invece quelli su Wall Street, in attesa di dati sui mutui e sulle insolvenze ipotecarie. Sui listini ha pesato ancora una volta l'incertezza sull'esito delle negoziazioni tra Usa e Cina sui dazi.