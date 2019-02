La stima rivista al ribasso del Pil italiano nel primo trimestre 2019

COTTARELLI: «INIZIATO IL 2019 NELLA DIREZIONE SBAGLIATA»

A complicare ulteriormente i piani ci si è messo anche il drastico ridimensionamento della crescita prevista per l'Italia proprio dall'Ue per l'anno 2019: +0,2%, ultimo posto in Europa. Una condizione, unita alle fibrillazioni dello spread tornato ad avvicinarsi a quota 300, che suscita l'agitazione degli osservatori, come l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli: «Abbiamo iniziato il 2019 nella direzione sbagliata. Se dovessimo andare verso una recessione più forte la prima conseguenza sarà quella di un'ulteriore preoccupazione per la tenuta dei conti pubblici, con il deficit che aumenta e il rapporto fra debito pubblico e Pil pure, e la probabilità che lo spread salga a livelli d'allerta cresce notevolmente».