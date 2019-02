La denuncia della Chiesa: mafia e usura dilagano a Milano

LE COSCHE SONO DIVENTATE COME BANCHE DEL TERRITORIO

Nel rapporto Mafia e corruzione a Milano, presentato da Libera (aggiornato all’aprile 2018), si legge fra l’altro: «Quasi tutte le inchieste antimafia milanesi contengono vicende di estorsioni, ricatti ed usura, ma in rarissimi casi a questi episodi corrispondono delle denunce da parte delle vittime, dato che conferma sia la radicata presenza mafiosa nel territorio che la diffusa omertà. Spesso chi lavora a Milano conosce bene il codice mafioso e pochissimi commercianti sono disposti a denunciare il sistema». E a ancora: «La ’ndrangheta ha dimostrato in diverse occasioni di essere un’autentica banca parallela, aiutando sempre più spesso imprenditori in difficoltà, offrendo fideiussioni e prestiti. In alcuni istituti di credito, i protetti dalle cosche ottengono ‘affidamenti mafiosi’ per attività in perdita o mutui per immobili già di proprietà dell’organizzazione grazie a direttori e operatori compiacenti». In cambio lo ‘sportello ndranghetista’ svolge attività di riciclaggio a 360 gradi, «riceve capitali puliti o deleghe per conti correnti e assegni da utilizzare nei circuiti ufficiali». Di più, il rapporto di Libera rivela come la ‘ndrangheta abbia dato vita a una «rete fatta di broker e commercialisti, avvocati e professionisti di varia natura: una zona grigia, una mafia ‘invisibile’ più incline alle transazioni online che alle estorsioni».