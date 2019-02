Il processo ai banchieri di Carife ha assolto 9 indagati su 11

Assolti con varie formule (il fatto non costituisce reato o non sussiste) Michele Sette, funzionario tecnico Carife, Michele Masini, responsabile società revisione Deloitte&Touche e Davide Filippini (indicato dalla Procurta come il 'deus ex machina' dell'operazione). Assolti pure i massimi dirigenti delle banche coinvolte Germano Lucchi, Maurizio Teodorani e Adriano Gentili (per Cari Cesena) e per Spartaco Gafforini (Valsabbina Brescia). Assolti infine anche Paolo Govoni e Teodorico Nanni, gli unici per cui la stessa procura non aveva ravvisato responsabilità. La sentenza è arrivata a quattro anni di distanza, dopo indagini e udienze fiume e un processo in corsa, iniziato nel giugno scorso e concluso con il verdetto, per evitare le prescrizioni dei reati minori. La lettura del dispositivo, nel pomeriggio, è durata quasi un'ora e mezza, perché sono state elencate tutte le parti civili, nomi e cognomi di quasi mille risparmiatori, gli azionisti che comprarono azioni Carife: per tutti loro, però, tuttavia, il tribunale non ha stabilito nessuna provvisionale, demandata al civile. La sentenza di questo processo è una sorta di primo round: adesso tutte le parti si confronteranno sulla nuova inchiesta che riguarda il dissesto della banca dal 2007 al 2013, con una trentina di indagati per bancarotta per dissipazione e distrazione.