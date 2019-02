Cosa sapere della protesta dei pastori in Sardegna

I BLITZ CONTRO I TIR E I CASEIFICI

Alla protesta social e creativa si affiancano i blitz. Ci sono presidi – con atti vandalici – ai caseifici: tra tutti quello dei fratelli Pinna a Thiesi, nel Sassarese. Assalti anche ai tir in arrivo via nave a Porto Torres: quintali di carne di maiale dalla Francia, considerati in cattivo stato di conservazione, sono stati gettati. Stesso trattamento a più di un camion della società Arborea (una delle più importanti realtà a livello nazionale, una storica coop dell'Oristanese) che tratta quasi esclusivamente latte e formaggi vaccini. Poi c'è la caccia alle autocisterne con camionisti in fuga dai blocchi stradali e i primi denunciati proprio grazie ai video registrati a tambur battente e subito diffusi. Il primo inquietante caso quando ancora la protesta non era montata: il 6 febbraio, a Villacidro in una strada sterrata in due, armati di spranga, avevano bloccato un camion e fatto svuotare il contenuto destinato al caseificio. L'uomo alla guida è stato costretto a girare un video e a inviarlo ai suoi contatti. L'ultimo assalto – da parte di 15 col volto travisato - a Burcei, nella Sardegna sud orientale. La raccolta e il trasporto del latte in molte zone isolate è di fatto sospeso. Ogni giorno si ripetono le condanne alla violenza ed è stata già lanciata la minaccia più temuta (e attesa): il blocco dei i seggi elettorali. Al voto regionale mancano infatti meno di due settimane e molte schede sono già state riconsegnate nei municipi.