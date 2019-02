Indici di Borsa e spread del 12 febbraio 2019

Nuova giornata all'insegna della crescita per la Borsa di Milano quella del 12 febbraio. L'indice Ftse Mib ha aperto in rialzo (+0,81%) per poi proseguire in positivo nel corso della mattinata a (+1%) accelerando nel pomeriggio (+1,2%) per chiudere a +1,12%, migliore listino in Europa. Chiusura in crescita per i principali mercati del Vecchio Continente: Francoforte ha guadagnato l'1%, gli acquisti hanno prevalso anche a Parigi (+0,84%) e Madrid (+0,5%). Poco sopra la parità Londra (+0,06%). In territorio positivo Wall Street: il Dow Jones in rialzo dell'1,48%, il Nasdaq dello 1,46% mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell'1,28%.

SPREAD BTP BUND IN CALO

Lo spread tra Btp e Bund chiude in deciso calo a 271 punti (contro i 278 della chiusura dell'11 febbraio). Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,84%.

ASSEGNATI 6,5 MILIARDI DI TITOLI ALL'ASTA DEI BOT A UN ANNO

Il Tesoro ha venduto tutti i 6,5 miliardi di euro dei Bot a un anno offerti oggi in asta, con tassi in netta discesa. Il rendimento medio è calato a 0,181% da 0,285% del collocamento di gennaio. La domanda ha raggiunto i 10,72 miliardi di euro con un rapporto di copertura in aumento a 1,65 da 1,54 precedente.

BORSE ASIATICHE OTTIMISTE PER I NEGOZIATI USA CINA

Borse asiatiche in rialzo per la prima volta in cinque giorni. Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in netto rialzo, dopo il giorno di festività dell'11, sostenuta dalla debolezza dello yen, e dalle aspettative di un esito positivo dei negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei ha guadagnato il 2,61%. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta ai minimi in sei settimane sul dollaro, a 110,50 e sull'euro a 124,70. Poco mossa Hong Kong ancora aperta, bene Shanghai (+0,68%) e Shenzhen (+1,2%). Guadagni anche per la Corea del Sud (+0,45%). Più debole Mumbai con le contrattazioni ancora in corso (-0,04%). Gli occhi dei mercati oggi sono puntati sull'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell nel pomeriggio. I futures sull'Europa sono positivi.