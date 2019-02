Chi è Davide Dattoli, il solo italiano nella lista degli innovatori under30 di Forbes

L'italiano Davide Dattoli, bresciano di 28 anni, fondatore dello spazio di co-working Talent Garden, è nella lista degli 'under 30' più influenti compilata da Forbes e selezionati tra 300 giovani innovatori di tutta Europa, divisi in 10 categorie, dalla tecnologia all'arte, dalle imprese allo sport. «Ringrazio Forbes per avermi selezionato e anche tutto il team di Talent Garden», ha scritto Dattoli sul suo profilo Twitter. «Stiamo cercando di creare un luogo in cui tutti gli ecosistemi possano incontrarsi, connettersi tra loro e cercare di stare insieme», ha detto a Forbes Dattoli, che ad oggi ha raccolto 12 milioni di dollari per la sua impresa. «In Talent Garden ciò che proviamo a fare non è solo creare il co-working, ma anche un luogo dove le persone si sentano a casa, stiano bene e crescano le connessioni». Nella lista degli under 30 più influenti menzionati da Forbes, c'è anche Phoebe Hugh di Londra, fondatrice di Brolly, una sorta di assistente personale in campo assicurativo equipaggiato con un sistema di Intelligenza Artificiale. Ha raccolto 2 milioni da investitori come Pi Labs e il fondo di Peter Thiel, Valar Ventures. La lista '30 Under 30' è compilata da Forbes ogni anno da quattro anni.