L'ambiguità del governo sull'oro di Bankitalia

L’ex ministro si riferisce a una norma presentata dal presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, che prevede di far riconoscere allo Stato la proprietà delle riserve auree di Banca d'Italia. A questa, come riportato da Reuters, è seguita la bozza di un’altra norma, che consentirebbe al governo la vendita dei lingotti di Bankitalia se autorizzata da una legge costituzionale. Visto il continuo sfarinamento delle proiezioni di Pil dell’Italia, il governo starebbe infatti ipotizzando l'utilizzo delle riserve auree per evitare la manovra correttiva quest'anno e non far scattare le clausole di salvaguardia nel 2020 con l’aumento di Iva. Che sarebbe più o meno l’equivalente di chi vende i gioielli di famiglia per pagarsi la vacanza ai Caraibi.

LE RISERVE AUREE E LA LORO IPOTETICA CESSIONE

Ma quell’oro ha un controvalore di circa 80 miliardi di euro (cioè solo un trentesimo del nostro debito), e la sua ipotetica cessione è regolata dai trattati di Maastricht e dal Central Bank Gold Agreement (Cbga). L'esponente leghista ha precisato in un’intervista: «Non c'è nessuna intenzione di vendere un grammo d'oro. Semplicemente vorremmo che fosse chiaro, prima che questa idea venisse ad altri, che l'oro è dello Stato italiano». Una strana necessità di chiarimento, di cui vien voglia di domandarsi l’origine: quell’oro è già registrato nel patrimonio pubblico. Un’ipotesi la avanza Riccardo Puglisi, professore associato di Economia presso l’Università di Pavia: «La mossa di Borghi sull'oro di proprietà dello Stato e NON di Bankitalia si collega ai debiti di questa nel sistema Target2: in caso di uscita dell’Italia dall’euro le banche centrali creditrici non potrebbero utilizzare l'oro a copertura del debito» italiano sul sistema Target2. A supporto dell’ipotesi ci sarebbe un vecchio tweet dello stesso Borghi: