I numeri della guerra del latte in Sardegna

COSÌ LA LEGA DI BOSSI CAVALCÒ LA PROTESTA

All'epoca la ragione della mobilitazione riguardava i 1.200 miliardi di lire di multa comminati per il mancato rispetto delle quote latte comunitarie. Gli allevatori lamentavano infatti di essere finiti stritolati tra le truffe di chi comunicava capi che in realtà non aveva per ottenere i finanziamenti e le regole comunitarie (Regolamento CEE n. 856/84 del 1984) che imponevano agli Stati membri limiti sulla produzione per agevolare l'export delle economie meno forti. Risultato: ci sarebbero stati non meno di 8 milioni di quintali di latte fantasma, prodotto da aziende che non avevano nemmeno una mucca. Una truffa allo Stato e ai privati, che portava la produzione nazionale sopra i 102 milioni di quintali annui, ben oltre il limite legale di 97, mentre nei fatti il dato reale si sarebbe assestato a 94. Gli allevatori denunciavano anche l'indifferenza del mondo politico nei loro riguardi, ma non era affatto vero se si considera che due dei massimi esponenti dei Cobas del latte, il portavoce nazionale Giovanni Robusti e Fabio Rainieri, sedevano in parlamento con la Lega nord. E fu proprio il partito guidato, all'epoca, da Umberto Bossi a cavalcare la protesta. Il Senatùr fiutò l'opportunità elettorale e tuonò: «La Lega non starà a guardare con le mani in tasca: se la polizia rinnoverà le azioni di forza, interverremo». Ci fu dunque chi non pianse di fronte a tutto quel latte versato, passando all'incasso nelle urne. Dopo 20 anni, la storia potrebbe ripetersi. Del resto, tutto scorre, anche il latte.