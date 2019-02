Allarme della Gdf sul reddito di cittadinanza: rafforzare le ispezioni

Nel documento si sottolinea che alla luce del programma di politica economica indicato dal governo, che riserva «una particolare attenzione per l'inclusione e la sostenibilità sociale», vale a dire il «cosiddetto reddito di cittadinanza, tutto il settore della spesa pubblica assume per la Gdf una rilevanza strategica». E in quest'ottica è dunque necessario «assicurare un rafforzamento del presidio ispettivo nel settori della spesa assistenziale»: di fatto serve una «intensificazione dei servizi in materia di prestazioni sociali agevolate, con particolare riguardo alle misure per il contrasto alla povertà, verosimilmente destinate ad essere assorbite nel reddito di cittadinanza».

UN EMENDAMENTO PER ESTENDERE LA SCALA DI EQUIVALENZA

Il 12 febbraio è scaduto anche il termine per presentare gli emendamenti in commissione affari costituzionali al Senato. Tra le varie proposte c'è anche quella del M5s di ridisegnare la scala di equivalenza. La proposta di modifica lascia ad 1 il parametro della scala di equivalenza per il primo componente della scala di equivalenza, e a 0,4 l'incremento per i componenti maggiorenni del nucleo. Viene invece portato a 0,3 l'incremento per i minorenni, ponendo come tetto massimo non più 2,1 ma 2,5. Nel caso quindi si riceva il beneficio massimo di 500 euro al mese, l'importo va moltiplicato ora per 2,5 arrivando così a 1.250 euro (dai 1.050 del testo originario del decreto), cifra a cui aggiungere il fisso di 280 euro per l'affitto. Si salirebbe così complessivamente a 1.530 da 1.330 euro al mese.