Cosa frena i treni merci in Italia oltre la Tav Torino-Lione

Infrastrutture inadeguate, distorsione dei prezzi, burocrazia, mancanza di un grande campione nazionale: il governo si avvita sull'analisi costi-benefici della Tav Torino-Lione, pubblicata online sul sito del ministero dei Trasporti. Ma rimane il fatto che i problemi del trasporto merci via ferro in Italia sono più gravi e vengono da lontano. Secondo i dati dell'associazione Fercargo, la quota di trasporto merci su treno è per il nostro Paese del 12%, contro il 70% della Svizzera, il 25% della Germania, il 35% dell'Austria. L'Italia è storicamente poco attenta allo sviluppo della rete ferroviaria – almeno da quando «quello che era buono per Fiat, era buono per il Paese» – ma negli ultimi anni la situazione è molto peggiorata. Nel 2008 viaggiavano sui binari italiani 71 milioni di treni-chilometro. Nel 2018 si stima che siano stati 47,4 milioni (erano 48 nel 2017). Se si tiene conto che, rispetto al picco del 2008, il Pil dell'ultimo trimestre del 2017 è inferiore di circa il 5%, è chiaro come il crollo abbia ragioni ben più ampie e gravi della crisi economica.

ANDARE FINO A LIONE: A QUALCUNO FREGA

Daniele Testi, direttore marketing e comunicazione del gruppo Contship, spiega: «Non c'è solo una causa, ma ce ne sono molteplici. A partire dalla struttura orografica italiana e dal fatto che siamo un Paese di piccole e medie imprese, dove è difficile fare massa per riempire un treno». Parafrasando il ministro Danilo Toninelli, Contship è tra quelle aziende a cui frega eccome di andare a Lione. La società, che è attiva nel trasporto via mare, via strada, via ferro, ha infatti avviato a ottobre 2018 un servizio cargo regolare su binario che dal centro intermodale di Melzo, alle porte di Milano, raggiunge Lione. Si tratta di tre treni alla settimana. «Io non entro nell'analisi costi-benefici, ma certamente se potessimo fare treni in maniera più economica il servizio potrebbe essere più competitivo e conquistare nuovi traffici che oggi non è facile togliere dalla strada, che ha prezzi più vantaggiosi e incentivi più sostanziosi». Per fare treni più convenienti e arrivare Oltralpe i nuovi tunnel sono necessari, ma non solo.