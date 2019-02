Cosa prevede l'accordo sulla cassa integrazione alla Alessi

TRATTATIVE CON UN NUOVO PARTNER INDUSTRIALE

Il ricorso alla cassa integrazione è accompagnato da un piano di risanamento aziendale che prevede, tra le altre cose, la definizione delle trattative in corso con un nuovo partner industriale, la ridefinizione della politica di vendita e nuove iniziative commerciali con il potenziamento dei canali di vendita online.

L'ASSESSORE: «ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE DA PARTE DI TUTTI»

L'assessore Pentenero ha commentato: «Il fatto che uno storico marchio del Made in Italy come Alessi stia attraversando un periodo di difficoltà è naturalmente motivo di dispiacere. Tuttavia, l'atteggiamento responsabile dimostrato sia dall'azienda sia dalle organizzazioni sindacali, che consente di mettere in campo un piano per assicurare il futuro produttivo dello stabilimento, è la strada giusta da percorrere per giungere a un effettivo rilancio di Alessi sul nostro territorio»

LO STABILIMENTO DI OMEGNA OCCUPA 315 DIPENDENTI

La direzione dell'azienda aveva presentato ai sindacati gli esuberi in un piano industriale ritenuto necessario per «affrontare le difficoltà del momento legate al mercato». Lo stabilimento di Omegna occupa 315 dipendenti. Cgil, Cisl e Uil avevano dichiarato: «Il piano presentato parla di decisione non più rinviabile, legata all'obiettivo di garantire un futuro all'azienda e a quello che deve continuare a rappresentare per il Made in Italy. L'obiettivo del piano sono la continuità e il rilancio dell'azienda». Alessi sta investendo su nuovi canali di vendita, su una maggior spinta verso l'internazionalizzazione e su una razionalizzazione del catalogo prodotti.