Quali documenti servono per ottenere il reddito di cittadinanza

Ci vorrà un mare di carte per ottenere il reddito di cittadinanza. Il documento principale per chiedere il sussidio - la domanda per iscriversi al programma - ancora non c'è. Il testo lo sta ultimando l'Inps, ma è facile immaginare che sarà un questionario dove indicare le proprie condizioni socioeconomiche e gli anni dai quali si è residenti nel nostro Paese. A questa domanda - che si potrà presentare dal 6 marzo presso i Caf, le Poste o attraverso il portale redditodicittadinanza.gov.it - vanno allegati una serie di atti, che in primis il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha consigliato di iniziare a preparare già nel mese di febbraio. In quest'ottica centrale è il calcolo del cosiddetto indice Isee, strumento che somma l’imponibile e il valore del proprio patrimonio, nel quale rientrano cespiti immobiliari, quote societarie, la liquidità del conto corrente, il possesso di automobili e moto. Una serie di dati tanto complessi e delicati che il garante per la privacy ha chiesto al governo di modificare il decretone che regola il reddito di cittadinanza, perché non vorrebbe tutelata la loro segretezza.