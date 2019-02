Intesa Sanpaolo alla conquista del mercato assicurativo con XME Protezione

XME PROTEZIONE: COME FUNZIONA NEL DETTAGLIO.

XME Protezione è definita la polizza assicurativa “ombrello”, perché permette di combinare diverse garanzie in base alle proprie esigenze, che possono essere modificate in qualsiasi momento dal cliente. Agisce in tre ambiti: famiglia, salute e beni, tutti in un unico contratto. Più moduli vengono scelti, più il cliente accede a forme di scontistica, che possono arrivare fino al 30% del premio.

SPALLE COPERTE PER LA FAMIGLIA.

Per quanto riguarda l’ambito familiare, il prodotto copre fino a 1 milione di euro eventuali danni involontari provocati a terzi. Per esempio, nel caso in cui una lavatrice guasta allaghi l’appartamento sottostante. E comprende eventuali danni provocati da collaboratori e animali domestici. Ma non si ferma a questo: offre copertura in casi in cui un membro della famiglia venga rapinato o scippato fuori dalle mura domestiche. Ed è compresa la tutela legale, che copre le spese sostenute per la difesa degli interessi familiari in sede giudiziale ed extragiudiziale, civile e penale. Anche per controversie con collaboratori domestici, fornitori di utenze e reati commessi sul web.

PROTEZIONE DELLA SALUTE.

I servizi disponibili per la tutela della salute coprono il nucleo familiare con diverse opzioni: si possono scegliere garanzie dedicate a infortuni, prevenzione e salute, interventi chirurgici, o malattie gravi. Per quanto riguarda gli infortuni, viene offerto un indennizzo proporzionato in caso di invalidità permanente. Sono coperti rimborsi delle fatture pagate per le cure, danni estetici o perdita di anni scolastici. XME Protezione può essere un aiuto anche per la prevenzione, con possibilità di fare un check-up annuale con esami personalizzati presso strutture convenzionate. Sono ovviamente previsti indennizzi anche in caso d’intervento chirurgico, dovuto a malattia o infortunio. In caso di diagnosi di una grave malattia, l'indennizzo è fisso e si può scegliere un capitale di 70.000, 100.000, 200.000 o 300.000 euro.

LA CASA E I BENI ALL’INTERNO.

È possibile scegliere coperture che proteggono la casa e il suo contenuto da eventi come incendi, allagamenti, fenomeni elettrici, o furti. Ci sono coperture dedicate per il proprietario e per l’affittuario. Tra le garanzie più interessanti: un servizio di assistenza 24 ore su 24 per le urgenze, ad esempio se serve l’intervento urgente di un fabbro, o di un idraulico. Sono state individuate coperture anche per il contenuto della casa, danneggiato da eventi accidentali, mentre non può mancare la copertura per i danni derivanti dal furto, consumato o anche solo tentato.