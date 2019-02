Cosa prevede l'intesa Ue su gasdotti e Nord Stream 2

Accordo Ue sulla stretta ai gasdotti che arrivano in Europa da Paesi terzi, come il progetto russo-tedesco del Nord Stream 2, che dà anche di fatto un potere di veto alla Commissione. È il risultato dei negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue sulla revisione della direttiva sul gas, le cui norme vengono così estese anche ai gasdotti che hanno origine fuori dall'Europa prima di entrare sul territorio di uno stato membro. L'intesa, che dovrà ora ricevere l'ok finale dall'Europarlamento e dai 28, entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue e i Paesi avranno 9 mesi di tempo per trasporla. Su iniziativa del Parlamento che si è voluto tutelare per il caso Nord Stream 2, è stato introdotto anche un articolo che prevede che «in nessuna circostanza» un accordo in corso d'opera debba portare al "ritardo nell'attuazione di questa direttiva». «on l'intesa di oggi tutti i futuri gasdotti da Paesi non Ue, incluso Nord Stream 2, dovranno rispettare le regole Ue», ha avvertito il relatore per il Pe, il polacco Jerzy Buzek.