Come funziona la rottamazione ter e chi ne ha diritto

COME FUNZIONANO LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE TER

Tra le principali novità del Decreto semplificazioni, innanzitutto per questi debiti, è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

LE NOVITÀ PER IL "SALDO E STRALCIO"

Il Decreto semplificazioni introduce delle novità anche per chi è interessato al "saldo e stralcio", ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il "saldo e stralcio", le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell'ambito della "rottamazione ter" con ripartizione del debito in nove rate.