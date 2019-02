Com'è andato l'incontro tra Di Maio e i sindacati su Alitalia

Il Tesoro e le Ferrovie dello Stato potrebbero superare il 50% nella newco per la nuova Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio all'incontro con i sindacati secondo quanto riferito da fonti sindacali. Il ministro, dopo il consiglio d'amministrazione del giorno precedente di Fs, avrebbe spiegato che la partecipazione di Mef e Fs è garanzia per l'operazione e per la tutela e i diritti dei lavoratori e comunque ciò non esclude altre partecipazioni di società pubbliche (Cdp soprattutto) e private. Gelidi i sindacati: «Oggi non ci è stato presentato alcun piano industriale, che per essere credibile non deve prevedere né esuberi né idee di riduzione di salario e diritti. Su occupazione e salario non ci possono essere da pagare altri prezzi, i lavoratori di Alitalia hanno già dato» ha dichiarato il leader della Cgil Maurizio Landini minacciando azioni di protesta: «Potremo rivalutare anche quali azioni di mobilitazione mettere in campo ma questo lo discuteremo più avanti».

PIANO INDUISTRIALE ENTRO IL 31 MARZO

È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia, ha spiegato sempre Di Maio durante il tavolo con i i sindacati. Nel corso del suo intervento il ministro avrebbe espresso grande soddisfazione perché Alitalia è vista ancora oggi come una linea dalle grande potenzialità da realtà come Delta e EasyJet e si è augurato che si arrivi ad un accordo vincolante.

«NON CI SARÀ UN'ALITALIA PIÙ PICCOLA»

«Non ci sarà un'Alitalia più piccola», ha voluto precisare Di Maio. «Quando parliamo di operazioni di mercato, parliamo di partner privati, ma la presenza del Mef e di Fs garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali ed evitare licenziamenti. Ed è per garantire una strategia ad Alitalia e non per svenderla».

POSSIBILE L'INTERVENTO DI CDP

Cdp è disponibile per Alitalia e può servire per finanziamento acquisto o leasing velivoli. Ma se il nuovo soggetto troverà condizioni di finanziamento migliori allora non servirà, ha aggiunto il ministro che ha comunque chiarito di non aver mai parlato di ingresso Cdp nel capitale.

LAGHI: LA COMMISSIONE UE NON È UN TEMA

Per quanto riguarda il rischio di censure da parte della Commissione europea qualora il pubblico superi quota 15%, il commissario Enrico Laghi ha rassicurato: «Non è un tema». Sul prestito ponte da 900 milioni, la cui restituzione è fissata entro la fine di giugno, l'Ue ha aperta un'indagine.