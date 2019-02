Indici di Borsa e spread del 14 febbraio 2019

GLI AGGIORNAMENTI DI BORSA IN DIRETTA

10.21 - EUROPA IN POSITIVO

Si allentano le tensioni sulla guerra commerciale tra Usa e Cina e le Borse in Europa tornano a concentrarsi sui fondamentali delle societa. Gli indici in mattinata sono tutti positivi, Londra guadagna lo 0,43%, Parigi lo 0,74%, Francoforte lo 0,45%, Madrid lo 0,25% e solo Milano resta indietro (-0,24%). Credit Suisse, per la prima volta in utile dal 2014, dopo un avvio in deciso rialzo, oltre il 2% gira in calo (-0,25%), AstraZeneca, dopo un quarto trimestre migliore delle attese balza in rialzo del 4,7%.

09.52 - MILANO AZZERA I RIALZI

Piazza Affari resta concentrata sull'operazione Astaldi mentre lo slancio in avvio dell'indice Ftse Mib si esaurisce (-0,03% a 19.984 punti). Il titolo del costruttore romano viene sospeso con un rialzo teorico dell'11,8% a 0,8 euro mentre Salini Impregilo, che si è impegnata con un aumento di capitale da 225 milioni, guadagna il 4,34% a 1,94 euro. Sul listino principale invece prevalgono gli ordini in vendita, tra le più colpite ancora una volta le banche. Banco Bpm cede l'1,62%, Ubi Banca l'1,4%, Unicredit l'1,38%, Intesa Sanpaolo l'1,1% e Mediobanca lo 0,6 per cento. Piatta Generali (+0,07%). Scivola, nel giorno in cui sono attesi i risultati preliminari, Pirelli (-0,36%) con Fca (-0,21%). Tengono Tim (+0,12%) e i titoli dell'energia con Enel invariata, Eni in rialzo dello 0,22%, Snam dello 0,38%, Italgas dello 0,34% e Saipem dell'1,37 per cento. Sugli scudi Campari (+2,18%).

09.12 - SPREAD IN CALO

Lo spread Btp-Bund apre in calo a 263,4 punti con un rendimento al 2,75%.

09.07 - ASTALDI IN RIALZO NON RIESCE A FARE PREZZO

L'operazione di Salini Impregilo su Astaldi piace al mercato. Dopo l'offerta di Salini e il via libera al piano di salvataggio, Astaldi non riesce a fare prezzo in Borsa e resta in preapertura con un rialzo teorico del 9,8%. Il titolo Salini Impregilo guadagna in avvio il 5,6% a 1,9 per cento.

09.04 - LA BORSA DI MILANO APRE IN RIALZO

La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,43% a 20.076 punti.

08.51 - LISTINI DEBOLI IN ASIA

Seduta incerta e listini deboli in Asia dove Tokyo (-0,02%) e Shanghai (-0,05%) chiudono praticamente invariate. Hong Kong cede lo 0,3% mentre Seul fa un balzo sul finale dell'1,11%. I mercati, secondo gli analisti, stanno pesando da un lato i negoziati commerciali tra Usa e Cina e dall'altro metabolizzano i downgrade sugli utili lanciati dalle società.

08.15 - TOKYO CHIUDE INVARIATA

La Borsa di Tokyo termina la seduta senza variazioni dopo i dati sul Pil giapponese, sostanzialmente in linea con le stime degli analisti, mentre gli investitori fanno scattare le prese di profitto dopo i rialzi dei scorsi giorni. Il Nikkei si assesta a quota 21.139,71 (-0,02%), ritracciando lievemente dai massimi in due mesi. Sul mercato valutario la divisa nipponica si mantiene stabile, trattando a un valore di poco superiore a 111 sul dollaro, e sull'euro a 125,20.