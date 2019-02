Guida agli investimenti in tempi di Borsa altalenante

Anima, gestore milanese (oltre 176 miliardi di euro di masse gestite) quotato a Piazza Affari e che vanta tra i suoi principali azionisti il Banco Bpm, le Poste italiane e un pool di fondi esteri, scrive in una recente nota agli investitori che «allo stato attuale la valutazione del mercato azionario italiano appare a sensibile 'sconto' rispetto a quello europeo e tale sconto si presenta superiore alla media storica»; e ricorda che «se le valutazioni interessanti non sono comunque sufficienti per alimentare un rialzo del mercato è altrettanto vero che si dovrebbero almeno ridurre gli spazi di ulteriori ribassi». Il fondo, detto altrimenti, dovrebbe essere stato toccato. Non si può, dunque, che risalire: incrociamo le dita.

L'OMBRA DEL DEBITO PUBBLICO SUL SETTORE BANCARIO

L'asset manager milanese lo scorso anno aveva ridotto gli investimenti a Piazza Affari, anche se la correzione di fine 2018, che aveva riportato i multipli su valori più interessanti, l'aveva poi indotto «tatticamente a ridurre e neutralizzare il sottopeso mantenuto da mesi», mentre a inizio 2019 Anima mantiene un posizionamento "neutrale" (cioè né rialzista né ribassista). «L'Italia è stata la Borsa maggiormente penalizzata nel 2018, anche perché lo scorso anno sono andati per la maggiore i titoli growth, mentre quella italiana si caratterizza soprattutto per essere una piazza value. In particolare, a causa della forte esposizione delle banche al debito pubblico, è diventata una proxy del Btp (quando cioè una asset class è utilizzata come indicatore per descrivere il comportamento di un'altra, ndr) e, quindi, chi compra l'indice e non fa stock picking compra essenzialmente il rischio paese» spiega Donatella Principe, head of product and market strategy per l'Italia di Fidelity International, casa di investimento globale della galassia Fidelity, uno dei più grandi fondi americani.