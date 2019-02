Per Eurostat il Pil italiano è il peggiore d'Europa

Nel quarto trimestre del 2018, rispetto al precedente, il Pil dell'Eurozona e della Ue-28 è cresciuto dello 0,2%. A comunicarlo è stato l'Eurostat, che per l'Italia ha confermato l'unico segno meno della Ue: -0,2%, il più basso, seguito dallo 0% della Germania. Nel terzo trimestre il Pil dell'Eurozona era salito di 0,2% e nella Ue-28 dello 0,3%. Su base annua l'aumento è rispettivamente di 1,2% e 1,4%. In base ai dati Eurostat, il Pil dell'Eurozona nel 2018 è cresciuto dell'1,8%, quella della Ue-28 dell'1,9%. Anche in questo caso, l'Italia è il Paese che cresce meno (+0,1%). I Paesi che crescono di più nel quarto trimestre 2018 sono Lituania (+1,6%), Cipro, Lettonia e Ungheria (1,1%). Tra quelli che crescono meno invece, dopo Italia e Germania, ci sono l'Austria (+0,2%), Francia e Belgio (+0,3%), Portogallo (+0,4%), Polonia (+0,5%).

ITALIA FANALINO DI CODA NELLE PREVISIONI DELLA COMMISSIONE UE

I dati Eurostat sono in linea con le previoni della Commissione europea che, solo una settimana prima, ha rivisto le stime di crescita dell'Italia per il 2019, con un drastico taglio del Pil rispetto a quanto previsto a novembre dalla Commissione stessa (+1,2%) e dal governo M5s-Lega con la manovra (+1%). Nelle previsioni economiche invernali che Bruxelles ha pubblicato il 7 febbraio la ricchezza del nostro Paese è in crescita solo dello 0,2%, all'ultimo posto per aumento del Pil su 28 Stati. Il dato, avevano precisato fonti europee, tiene conto anche degli effetti della legge di Bilancio gialloverde.