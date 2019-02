L'Antitrust ha aperto un'inchiesta sul Consorzio del pecorino romano

IL GOVERNO OFFRE 44 MILIONI PER RITIRARE 67 MILA QUINTALI DI FORMAGGIO

Continuano intanto i lavori del tavolo convocato al Viminale dal governo M5s-Lega. L'esecutivo avrebbe offerto 44 milioni di euro per il ritiro di 67 mila quintali di formaggio in eccedenza sul mercato. La proposta sarebbe stata formulata dal vicepremier Matteo Salvini e dal ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio. Per questa operazione il Viminale dovrebbe mettere a disposizione 14 milioni di euro, il Mipaaft 10 milioni, la Regione Sardegna altri 10 milioni e i restanti 10 milioni arriverebbero dal Banco di Sardegna. Il ritiro farebbe salire il prezzo del pecorino e di conseguenza anche quello del latte, che nel tempo dovrebbe raggiungere la quota di 1 euro al litro. I pastori, tuttavia, non sono soddisfatti e chiedono di arrivare subito al prezzo di 1 euro al litro. L'aumento del prezzo proposto al tavolo, per ora, sarebbe invece di 70 centesimi al litro. «È chiaro che i benefici economici del ritiro ci metteranno almeno tre mesi per dispiegarsi, ma fra tre mesi arriveremo a 1 euro», avrebbe promesso Salvini.